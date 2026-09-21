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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николя Батюм объявил о завершении карьеры

Николя Батюм объявил о завершении баскетбольной карьеры в возрасте 37 лет. Француз опубликовал в социальных сетях видео, в котором рассказал о своем решении и заверил, что останется связан с баскетболом.

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