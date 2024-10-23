В США признали стратегию Пентагона угрозой для страны

Американский ВПК столкнулся с проблемой, при которой каждое новое вооружение стоит гораздо больше предыдущего, что дает повод говорить об «одностороннем разоружении» и почти полной потере авиации и военно-морского флота США уже через поколение, говорится в материале Responsible Statecraft.