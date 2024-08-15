На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Вулкан Этна снова извергается на итальянском острове Сицилия. Об этом пишет издание The Mirror. Сообщается, что образовавшееся облако пепла и дыма остановило полеты в аэропорту Катании, несколько рейсов перенаправили в Палермо и Комизо на фоне плохой видимости.