На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Вулкан Этна снова извергается на итальянском острове Сицилия. Об этом пишет издание The Mirror. Сообщается, что образовавшееся облако пепла и дыма остановило полеты в аэропорту Катании, несколько рейсов перенаправили в Палермо и Комизо на фоне плохой видимости.
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