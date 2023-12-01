Новая эпидемия или обычное ОРВИ? Что происходит в Китае

Эксперт пояснил, почему китайские больницы переполнены больными детьми.Газета The Telegraph со ссылкой на данные ресурса ProMed, отслеживающего вспышки заболеваний по всему миру, сообщила, что китайские больницы перегружены больными детьми с респираторными заболеваниями, в том числе пневмонией.
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