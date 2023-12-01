Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    С каждым годом мне всё больше и больше нравится наш губернатор.Антон Алиханов: "...
  • GISMbICH
    Как еврей, в случае нужды, может на виду принять чужую веру, не принимая её в сердце, так и пашинян пытается извернут...Политолог назвал ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Благодаря "заботе" нынешней власти и космической скоростью по вымиранию стариков это очередная сказка для отмывания д...России дали неуте...

Новая эпидемия или обычное ОРВИ? Что происходит в Китае

Новая эпидемия или обычное ОРВИ? Что происходит в Китае

Эксперт пояснил, почему китайские больницы переполнены больными детьми.Газета The Telegraph со ссылкой на данные ресурса ProMed, отслеживающего вспышки заболеваний по всему миру, сообщила, что китайские больницы перегружены больными детьми с респираторными заболеваниями, в том числе пневмонией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх