Новая эпидемия или обычное ОРВИ? Что происходит в Китае

Эксперт пояснил, почему китайские больницы переполнены больными детьми.Газета The Telegraph со ссылкой на данные ресурса ProMed, отслеживающего вспышки заболеваний по всему миру, сообщила, что китайские больницы перегружены больными детьми с респираторными заболеваниями, в том числе пневмонией.