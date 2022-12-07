Царьград

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Мэрия Читы опубликовала памятки по гражданской обороне и эвакуации населения

Мэрия Читы опубликовала памятки по гражданской обороне и эвакуации населения

Власти города рассказали, как действовать при разных видах опасности.Как действовать при воздушной или химической тревоге? Что делать при угрозе затопления или радиационной опасности? Об этом рассказали власти города Чита в своем телеграм-канале.

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