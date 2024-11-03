Коллаж Царьграда Чем дольше длится СВО, тем всё чаще у многих возникает вопрос: как получилось, что всё это не закончили тогда же, в 2022 году? Тем более что Александр Лукашенко в недавнем интервью заявил, что "Киев мог быть взят за несколько дней".
"Киев за три дня": Запад заманил Россию в ловушку. Лукашенко и экс-глава МИД Украины проговорились
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
И все это называется - русские долго запрягают! И быстро едут уже по снесенным головам, в первую очередь воров!
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2 час.
чД
человек Дубов
А вы вспомните заповедь; почитай Отцов и Матерей своих; тогда будет яснее видно, почему, да как сие с года шести двоек происходит и ещё главную истину материального мира - даже лист не шелохнётся без Воли Аллаха - всё по Воле Божией. когда репу почешите и задумаетесь - приступайте к вечным знаниям об истине, исходящей, сами поймёте от Кого - таковыми, общие предки на земле называли веда на мир смотрите ширше, на людей мягше. Вот честно скажу - после осознания, становится чётко ясно и понятно - шо же такое теперь творится! И накуриваться не нужно и башкой об стенку будет для вас лишнее Ну или просто не думайте и живите далее - ведь есть чем занятся - еда ; сон ; секс и оборонять свои маленькие радости, от копейки до млрд.... не суть важно, нет отличия в сием.
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1 час.
ВМ
Вениамин Мельников
сердюков+шойгу-два сапога пара.
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1 час.
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