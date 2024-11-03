"Киев за три дня": Запад заманил Россию в ловушку. Лукашенко и экс-глава МИД Украины проговорились

чД

человек Дубов

А вы вспомните заповедь; почитай Отцов и Матерей своих; тогда будет яснее видно, почему, да как сие с года шести двоек происходит и ещё главную истину материального мира - даже лист не шелохнётся без Воли Аллаха - всё по Воле Божией. когда репу почешите и задумаетесь - приступайте к вечным знаниям об истине, исходящей, сами поймёте от Кого - таковыми, общие предки на земле называли веда на мир смотрите ширше, на людей мягше. Вот честно скажу - после осознания, становится чётко ясно и понятно - шо же такое теперь творится! И накуриваться не нужно и башкой об стенку будет для вас лишнее Ну или просто не думайте и живите далее - ведь есть чем занятся - еда ; сон ; секс и оборонять свои маленькие радости, от копейки до млрд.... не суть важно, нет отличия в сием.