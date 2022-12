Утекает возможная дата выхода Diablo IV и появляются первые отзывы об игре, GTA: The Trilogy может выйти в Steam и EGS, инсайдер сообщает о готовящемся перезапуске Uncharted, фанатские лагеря обрушивают голосование The Game Awards 2022, геймплей Warhammer 40,000: Space Marine II ожидается на TGA, ПК-версия The Callisto Protocol получает патч.