SUSANIN

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Только 3,5% работников торговли и сферы услуг в Удмуртии привились от коронавируса

Только 3,5% работников торговли и сферы услуг в Удмуртии привились от коронавируса

Ижевск. Удмуртия. Прививку от коронавируса поставили 3,5% сотрудников сферы торговли и услуг. Такую статистику на аппаратном совещании в понедельник, 21 июня, представила заместитель председателя Госсовета Удмуртской Республики Надежда Михайлова.

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