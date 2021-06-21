Только 3,5% работников торговли и сферы услуг в Удмуртии привились от коронавируса

Ижевск. Удмуртия. Прививку от коронавируса поставили 3,5% сотрудников сферы торговли и услуг. Такую статистику на аппаратном совещании в понедельник, 21 июня, представила заместитель председателя Госсовета Удмуртской Республики Надежда Михайлова.
Ижевск. Удмуртия. Прививку от коронавируса поставили 3,5% сотрудников сферы торговли и услуг. Такую статистику на аппаратном совещании в понедельник, 21 июня, представила заместитель председателя Госсовета Удмуртской Республики Надежда Михайлова.
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