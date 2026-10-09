«Абрикос», Гробовницы или дача Брежнева — киевляне гадают, куда может спрятаться Зеленский

Пора бежать на запад, поближе к Польше. Киев стал самым неуютным городом среди европейских столиц Виктор Сокирко На фото: Владимир Зеленский.
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