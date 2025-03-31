Полный запрет на майнинг могут ввести в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к президенту Владимиру Путину с предложением ввести полный запрет на майнинг криптовалют в южной части региона с 1 апреля 2024 года и до 2031 года, сообщает «Коммерсантъ».
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