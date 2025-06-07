Российские ученые провели виртуальные сейсмологические испытания для Триумфальной арки Пальмиры

Землетрясения моделировались вплоть до 9 баллов Российские ученые выяснили, что конструкции Триумфальной арки Пальмиры (Сирийская Арабская Республика) в случае реставрации по их проекту смогут выстоять даже при самых сильных землетрясениях.
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