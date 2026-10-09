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Secretary Rubio accuses ICC of wanting 'more power' in sanctions announcement

Secretary of State Marco Rubio announced Friday that the United States imposed sanctions on the International Criminal Court.

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