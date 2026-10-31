Незаменимая «Стрела-10»

Вероятно, в каждой стране есть особо удачное оружие, которое в том или ином виде смогло пережить десятилетия, до сих пор остаётся в строю и показывает приличную эффективность.
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