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Мы из Советского Союза

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Незаменимая «Стрела-10»

Незаменимая «Стрела-10»

Вероятно, в каждой стране есть особо удачное оружие, которое в том или ином виде смогло пережить десятилетия, до сих пор остаётся в строю и показывает приличную эффективность.

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