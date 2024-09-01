Будем бить больно, но аккуратно

М ММ "ЯО имеет такой же стандартный эквивалент, как и стратегическое оружие по своей массе, поскольку боеголовки на стратегических ракетах и наших, и американских в основном в пределах 100-200 мегатонн, не больше. Примерно такой же эквивалент имеет ТЯО», — сказал Сивков. "- Какой дурак это писал??? 100- МЕГАТОНН - это Царь-бомба, которую испытывал СССР единственный раз, а 200 мегатонн, Такая бомба может вызвать детонацию водорода мирового океана и планета Земля просто лопнет, как шарик! Это ж насколько надо быть неграмотным, чтоб Мега тонны с Кило тоннами путать? Желаю автору зарплату свою так путать, тысячи с миллионами не отличать!

Авас Анекак да что тут сиськи то мять? что Путин говарил ------ меня не (меня а Путина) ещё в детстве улица научила , если драка не избежна то надо бить первым------ отсюда Путин говарил в друном интервью ------ если в этом мире не будет России то зачем нам такой мир?------- потом он говарил ------что надо бить по центрам принятия решения----- а это Вашингтон и Лондон валим этих пидаров и обеспичиваем остальному миру мир