Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Будем бить больно, но аккуратно

Будем бить больно, но аккуратно

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена заявил: «Американцы однозначно ассоциируют <.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;ЯО имеет такой же стандартный эквивалент, как и стратегическое оружие по своей массе, поскольку боеголовки на стратегических ракетах и наших, и американских в основном в пределах 100-200 мегатонн, не больше. Примерно такой же эквивалент имеет ТЯО», — сказал Сивков. &quot;- Какой дурак это писал??? 100- МЕГАТОНН - это Царь-бомба, которую испытывал СССР единственный раз, а 200 мегатонн, Такая бомба может вызвать детонацию водорода мирового океана и планета Земля просто лопнет, как шарик! Это ж насколько надо быть неграмотным, чтоб  Мега тонны с Кило тоннами путать? Желаю автору зарплату свою так путать, тысячи с миллионами не отличать!
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11 час.
Авас Анекак
да что тут сиськи то мять? что Путин говарил ------ меня не (меня а Путина) ещё в детстве улица научила , если драка не избежна то надо бить первым------ отсюда  Путин говарил в друном интервью  ------ если в этом мире не будет России то зачем нам такой мир?------- потом он говарил ------что надо бить по центрам принятия решения-----  а это Вашингтон и Лондон валим этих пидаров и обеспичиваем остальному миру мир
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10 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а зачем аккуратно? Эта мразь все равно ничего не поймет...
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10 час.

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