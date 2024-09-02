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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миятович о первых голах Мбаппе в Ла Лиге: «Он забьет 30 за сезон или более – такие игроки приносят много очков. После Роналду и Месси у нас не было игрока, который забивал бы столько»

Нападающий «Реала» сделал дубль в матче с «Бетисом» (2:0).  «Мбаппе провел очень хорошую игру, забив два важных гола за «Мадрид».

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