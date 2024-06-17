Эксперт объяснил причины инфляции в РФ и оценил меры по ее снижению

Российский экономист Евгений Коган в своем телеграм-канале предложил разобраться с природой нынешней инфляции в РФ, чтобы понять, можно ли ее «вылечить» методами, которыми борются с классической инфляцией.
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