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FiNE NEWS

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Финская компания прекратит обслуживание кабеля для интернет-трафика в Россию с 2027 года

Финская энергетическая компания Fingrid уведомила российских операторов связи о планах прекратить с 2027 года обслуживание опор линий электропередачи, на которых размещены волоконно-оптические линии связи.

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