Слуцкий: ВС РФ будет отвечать ударом возмездия на любую атаку на ее территорию

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о передаче Украине дальнобойных ракет.
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