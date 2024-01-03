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Слуцкий: ВС РФ будет отвечать ударом возмездия на любую атаку на ее территорию

Слуцкий: ВС РФ будет отвечать ударом возмездия на любую атаку на ее территорию

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о передаче Украине дальнобойных ракет.

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