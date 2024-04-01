Автора «Гарри Поттера» могут арестовать за нарушение нового закона в Шотландии

ЛОНДОН, 1 апреля, ФедералПресс. Писательница Джоан Роулинг раскритиковала в соцсетях новый закон в Шотландии, предусматривающий наказание за использование неправильного местоимения по отношению ЛГБТ*-персонам.
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