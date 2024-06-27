Шоу-бизнес: В 18 вышла замуж за 58-летнего знаменитого актера, а 29 лет стала вдовой. Как сейчас живет Юлия Ромашина и как выглядят ее подросшие сыновья

Они познакомились в 1989 году в Черновцах на съемках фильма «Этюды о Врубеле». Анатолий Ромашин - уважаемый заслуженный артист РСФСР, взрослый и состоявшийся мужчина, и Юлия – 18-летняя начинающая актриса.