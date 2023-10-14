НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

116 подписчиков

Андрей Мозалев: «Заранее знал, что не наберу 100 баллов. Был косячок на бедуинском, аксель сделал в минусовой зоне»

Фигурист набрал 97,14 балла и занял 3-е место. «Заранее знал, что не наберу 100 баллов. Был косячок на бедуинском, аксель сделал в минусовой зоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх