Премьер Венгрии обвинил НАТО в насаждении культа войны Набирают обороты противоречия между руководством Венгрии с одной стороны и функционерами ЕС и НАТО – с другой.
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Премьер Венгрии обвинил НАТО в насаждении культа войны Набирают обороты противоречия между руководством Венгрии с одной стороны и функционерами ЕС и НАТО – с другой.
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