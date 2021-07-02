Театр абсурда

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Оппозиция попросила Мишустина разрешить иностранную вакцину

Оппозиция попросила Мишустина разрешить иностранную вакцину

Партия «Яблоко» обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой немедленно разрешить ввоз в РФ вакцин от COVID иностранного производства, сообщает ИА DEITA.

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Андрей Иваныч
пока нашу официально не признают в ЕС и США никаких вакцин зарубежных не разрешать!!!!

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