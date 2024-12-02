В Тбилиси во время протестов огонь охватил одного из правоохранителей. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.
В Тбилиси полицейский загорелся после применения протестующими коктейля Молотова
Комментарии
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АА
Анатолий Ананатольев
Почему РФ не помогает МОЧИТЬ французскую террористку с ее молодчиками??????! Теряем друзей - своим молчанием! СМЕРТЬ мировому ЗЛУ!
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15 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Вперед , Анатолий. Езжайте и мочите. А России категорически никуда не нужно вмешиваться. У же где только наши ребята не погибают. Свою страну нужно защищать. Эти "друзья" нас махом кинули. А чем грузины занимались в России?
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12 час.
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