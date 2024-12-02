В Тбилиси полицейский загорелся после применения протестующими коктейля Молотова

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Татьяна Бутова

Вперед , Анатолий. Езжайте и мочите. А России категорически никуда не нужно вмешиваться. У же где только наши ребята не погибают. Свою страну нужно защищать. Эти "друзья" нас махом кинули. А чем грузины занимались в России?