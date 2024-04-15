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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станислав Еремин об увольнении Эмила Райковича: «ЦСКА есть ЦСКА. Если ты не первый, никто не даст гарантии главному тренеру, что он будет продолжать работу»

ЦСКА расстался с главным тренером по итогам регулярного сезона-2023/24. Клуб оказался на третьем месте с результатом 25-11.

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