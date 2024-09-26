Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петросов
    Подавляющее большинство мусульман и иудеев проживают в жарком климате. Свинину там есть слегка тяжеловато для организ...Запретный плод: п...
  • Sergiy Che
    Андрейченко свалила ващет ещё ДО перестройки из СССР с мужем - швейцарцем....)))"В трудные времен...
  • Вера артемьева
    все нормально это шелудивопархатое тело приехало подкормиться.такие же соплеменники театралы и киношники моню голодны...Израильский пациф...

Россия должна быть способна воевать десятилетиями

Россия должна быть способна воевать десятилетиями

Повылазило хренова туча страдальцев "Ах сколько можно? Россия не может воевать годами!", "Ах - фсёпрапала! В Кримлепридатили!" Когда представители этих страдальцев, или сами они лично сидели по Кремлям, - там, вишь, предателей не было.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх