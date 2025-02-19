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Маск обратил внимание на уклонение Зеленского от повесток

Маск обратил внимание на уклонение Зеленского от повесток

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно уклонялся от повесток.

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