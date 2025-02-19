Маск обратил внимание на уклонение Зеленского от повесток

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно уклонялся от повесток.
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