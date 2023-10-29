NI: отказ Зеленского от переговоров может привести к краху Украины

"Самозапрет" Зеленского на переговоры с Россией и позиция Вашингтона могут привести к полному уничтожению Украины, пишут профессор Николая Петро и политический обозреватель Тед Снайдер для журнала National Interest.
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