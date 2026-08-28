Квартиры проверили, ремонт продолжается: как восстанавливают дома в Краснодаре, поврежденные при атаке БПЛА 24 августа

Квартиры проверили, ремонт продолжается: как восстанавливают дома в Краснодаре, поврежденные при атаке БПЛА 24 августаСпециальные комиссии обследовали все квартиры в пострадавших 24 августа от атаки БПЛА многоквартирных домах в Карасунском округе Краснодара.