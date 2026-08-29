Минпромторг: Hyundai, KIA и GAC отозвали 172 тыс. авто в 2025 году

В 2025 году Hyundai, KIA и GAC провели масштабные отзывные кампании в России, отозвав 172 тысячи авто из-за рисков короткого замыкания и утечек топлива.
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