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Царьград

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Минпромторг: Hyundai, KIA и GAC отозвали 172 тыс. авто в 2025 году

Минпромторг: Hyundai, KIA и GAC отозвали 172 тыс. авто в 2025 году

В 2025 году Hyundai, KIA и GAC провели масштабные отзывные кампании в России, отозвав 172 тысячи авто из-за рисков короткого замыкания и утечек топлива.

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