МОК может отстранить польских спортсменов от участия в Олимпийских играх

Приостановкой членства в МОК может обернуться для Польши арест главы Олимпийского комитета этой страны Радослава Песевича по обвинению в коррупции на 80 млн евро — такой сценарий допускает Международный олимпийский комитет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мордвичев сообщил...
- Россия высылает г...
- АЛ Володин: информац...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым