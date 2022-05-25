Регион 29

97 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Дай Бог! Боритесь ребята!❤️Два месяца после ...
  • Василий Иванович
    Слово не воробей, сказал о бандере - теперь отвечай. А этого самоедова надо проверить на вшивость. Тоже какой-нибудь ...Сергей Самодов на...
  • Shavkat Kuvatov
    Как все прекрасно: награды вернулись героям.В Архангельской о...

Александр Цыбульский: «Желаю выпускникам успехов на экзаменах и веры в свои силы!»

Александр Цыбульский: «Желаю выпускникам успехов на экзаменах и веры в свои силы!»

Губернатор Архангельской области поздравил выпускников школ Поморья с праздником последнего звонка.В поздравлении главы региона говорится:«Дорогие выпускники, педагоги и родители сегодняшних старшеклассников! Примите искренние поздравления с важным для каждого из вас событием — праздником последнего звонка!Сегодня наши выпускники стоят на пороге самостоятельной, взрослой жизни: почти позади — счастливые школьные годы, а впереди — ответственная пора и долгая, наполненная новыми возможностями дорога.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх