Александр Цыбульский: «Желаю выпускникам успехов на экзаменах и веры в свои силы!»

Губернатор Архангельской области поздравил выпускников школ Поморья с праздником последнего звонка.В поздравлении главы региона говорится:«Дорогие выпускники, педагоги и родители сегодняшних старшеклассников! Примите искренние поздравления с важным для каждого из вас событием — праздником последнего звонка!Сегодня наши выпускники стоят на пороге самостоятельной, взрослой жизни: почти позади — счастливые школьные годы, а впереди — ответственная пора и долгая, наполненная новыми возможностями дорога.