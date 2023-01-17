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Астрологи назвали наиболее счастливые дни недели для знаков зодиака

Астрологи назвали наиболее счастливые дни недели для знаков зодиака

Астрологи рассказали, что у каждого знака зодиака есть свой счастливый день, который зависит от планеты-управителя, пишет «Вечерняя Москва».

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