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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йович о поддержке Джоковича на US Open: «Он отправил мне небольшое сообщение и пожелал удачи»

Ива Йович ответила, переписывается ли она с Новаком Джоковичем во время US Open .  – Расскажите о вашей дружбе с Новаком Джоковичем .

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