Эксперт Шулежко: косатки и их детеныши могут задохнуться во льдах у Хоккайдо

Кандидат биологических наук, специалист по морским млекопитающим Татьяна Шулежко в беседе со «Звездой» предположила, как группа косаток могла застрять во льдах в Японии, как долго они смогут продержаться и в чем состоит главная опасность для них.
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