Сильвия Конгост объяснила, как понять готовность к новым отношениям

Психолог Сильвия Конгост объяснила, как определить готовность к новому роману после разрыва. Нужно пройти пять стадий: отказ, гнев, сделка, депрессия и принятие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Банки могут начат...
- Банки могут начат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым