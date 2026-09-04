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Царьград

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Сильвия Конгост объяснила, как понять готовность к новым отношениям

Сильвия Конгост объяснила, как понять готовность к новым отношениям

Психолог Сильвия Конгост объяснила, как определить готовность к новому роману после разрыва. Нужно пройти пять стадий: отказ, гнев, сделка, депрессия и принятие.

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