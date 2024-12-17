Ракету РК «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Калужской области

В преддверии Дня ракетных войск стратегического назначения в Козельском ракетном соединении в Калужской области проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ).
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