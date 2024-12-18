Корнеев: я не вижу мотивации у "Зенита", а Клаудиньо - это вообще катастрофа

Экс‑полузащитник сборной России Игорь Корнеев отметил недостаток мотивации у петербургского "Зенита" в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), а также назвал бразильского полузащитника Клаудиньо "катастрофой".
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