Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимки двух, предположительно, самых древних галактик

Телескоп «Джеймс Уэбб» получил снимки и изучил спектр двух древних галактик. На изображениях мы видим их практически в момент зарождения — в том состоянии, в котором они находились примерно через 360 и 450 миллионов лет после Большого Взрыва.
Телескоп «Джеймс Уэбб» получил снимки и изучил спектр двух древних галактик. На изображениях мы видим их практически в момент зарождения — в том состоянии, в котором они находились примерно через 360 и 450 миллионов лет после Большого Взрыва.
Свежие комментарии