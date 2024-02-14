Высокая кухня может существовать не только в рамках ресторана.

﻿﻿Шеф-повар Константин Аваков из отеля Mercure Москва Павелецкая научит и покажет, как это сделать. Летний тартин с деревенской рикоттой, авокадо и томатным ассорти материал: 90 г хлеба сыр Рикотта – 65 г цедра лайма – 2г оливковое масло – 10 г авокадо – 112 г помидоры черри – 70 г вяленые помидоры – 70 г шалот – 6г Приправить морской солью и перцем кунжут и мак для украшения Способ приготовления: Хлеб поджарьте, натрите чесноком и смажьте оливковым маслом.