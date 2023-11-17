25 невинных вещей, которые чуть не вызвали у людей сердечный приступ

Раньше мы уже писали об оптических иллюзиях, вызывающих смех и недопонимание. Теперь давайте поговорим о 25 совершенно невинных обыденных вещах, которые, если смотреть на них под правильным углом, способны оставить заиками даже людей с самой крепкой психикой.