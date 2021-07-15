ГУОООП МВД России подводит итоги оперативно-профилактического мероприятия «Защита»

В июне текущего года Главным управлением по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России совместно с субъектами профилактики и региональными уполномоченными по правам ребенка организовано проведение федерального оперативно-профилактического мероприятия «Защита».