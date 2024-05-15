Небензя: уклонение от призыва в ВСУ на Украине достигло рекордных масштабов

Уклонение украинских мужчин от службы в ВСУ достигло рекордных масштабов. Эта тема «крайне неудобна» для президента Владимира Зеленского и его западных союзников, отметил на заседании Совбеза ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.