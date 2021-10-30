Живущая ​ в США пятидесятилетняя внучка Сталина любит «модный прикид»​

Политика как она естьПолитикаЖивущая в США пятидесятилетняя внучка Сталина любит «модный прикид» Яблоко от яблони недалеко катится… Но это не всегда. Бывает и так, что дети не похожи на родителей, а уж внуки и подавно.Вернуться к статье2617НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевСветлана покинула СССР из-за кукурузника. Всё остальное ложь уж кто был кровавым диктатором, это кукурузный початок. Все свои преступления и друзей троцкистов списал на Сталина.Федор ЕфименкоВсе верно вы сказали,коротко и в самую суть.Lira TantabaevaКарма- она справедливо работает. Мама хотела воспитать дочь без родословной, вот и получила то, что хотела.Aleksandr AlekseevЗакономерно, что у потаскухи мамы выросло подобное отребье.AIAlex ImenДефект воспитания и плохие гены от матери.Людмила БаталоваУжас на крыльях ночи. Автор увлёкся очернением Сталина и "не заметил" уродства этой дамы.ЮФюра федуловКретинка!!!ИИИнга ИльченкоОбычная американка,не имеющая НИКАКОГО отношения ни к России,ни к Сталину. Забыть о нейСибирякВ чём она критинка? Ты урод,а у неё другая жизнь. ОТКУДА ЖЕ ВЫ МУДАКИ ТАКИЕ БЕРЁТЕСЬ.СибирякЭто вы уродина.ГБГеннадий БирюковВсевышний ее уберет. Не могут такие быть прямыми родственниками Сталина.Яков1 БлюмкинГимн СССР много раз менялся. Сначала это был Интернационал. Потом Михалков написал текст. Сначала без Бога, но с Лениным и Сталиным. Потом без Бога и Сталина, но с Лениным. А потом вновь переписал, но уже с Богом, но без Ленина и Сталина. Учитесь!Vlad ИвановПравду говорит! Чего ей боятся!Дед ВоеводаКаких только тварей Запад не лепит к Сталину, чтобы его очернить. Но, увы! Как бы не старались внешние и внутренние враги русского народа и России, у них ничего не получится. Истинно русский народ вечно будет помнить и чтить своих Великих Народных Вождей - Ленина, Сталина и когорту пламенных революционеров-большевиков.Яков1 БлюмкинВроде уже и Ленин не Ульянов, а Бланк. И все пламенные револционеры тоже... Неужели ветер опять поменял направление, флюгеры со скрипом повернулись обратно и надо снова переобуваться? Который раз? Не надоело еще?ААлексейПрирода на потомках Великих людей - отдыхает!Алекс ВайсАмерика делает людей свободными. От всего, от памяти, морали, этики, совести. Поэтому каждый пятый сидит на Прозаке или других антидепрессантах. И в конце концов это просто красиво!Андрей РавдинЗагнивание в чистом виде. Хотелось бы надеяться, что эта шваль хотя бы потомства не оставила!Анатолий Селивановкак сталин уничтожил через берию и других кровавых своих приспешников сотни тысяч народов СССР, так и его наследство отражено в реальной сегодняшней жизни - полной долбоебкой в пиндостане ..... каков дед и такая страна приютившая его отпрысков...........ИИИнга ИльченкоОткуда столько "экспертов"по периоду правления Сталина берется. И чем дальше,тем больше . Уже и писанина Солженицина про ахулиард репрессированных и убитых признана враньем. А "эксперты"все плодятся и плодятся. Все они знают "СОВЕРШЕННО ТОЧНО"Яков1 БлюмкинКем писанина Солженицина признана враньем? Огласите весь список, пожалуйста. Только не пишите "всеми кроме дерьмократов и либерастов" или "большинством честных и умных людей". Так про всех написать можно.Людмила людмилаА кто-то может назвать хотя бы одного потомка бывших великих,который был бы успешным?Вымирающий род-расплата за их жизнь.Не надо её осуждать.От неё ничего не зависело.Нынешним небожителям не мешало бы проанализировать эту закономерность.Расплачиваться будут их потомки и так же проклинать их.Карма.НСНина СинельниковаОчень коротко: автор му.акЕАЕвгений АлексеенкоДля дочери «вождя вождей» Светланы Аллилуевой, он был и оставался худшим тираном до самой смерти. Иметь такого человека в роду было сродни позору. И потому, свою дочь Аллилуева воспитала так, чтобы она вообще не помышляла об истинной родине Это не человек,а дерьмо! И носит же таких земля!Яков1 БлюмкинСквозь грозы сияло нам солнце свободы И Ленин нас вел, все преграды круша. Нас вырастил Сталин на верность народу, Чтоб дочка сего переехала в США.ГНГалина Назароваавтор - козлик рогатыйКомментировать
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