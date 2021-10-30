Политика как она есть

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Живущая ​ в США пятидесятилетняя внучка Сталина любит «модный прикид»​

Живущая ​ в США пятидесятилетняя внучка Сталина любит «модный прикид»​

  Яблоко от яблони недалеко катится… Но это не всегда. Бывает и так, что дети не похожи на родителей, а уж внуки и подавно.

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Валерий Федосеев
Светлана покинула СССР из-за кукурузника. Всё остальное ложь уж кто был кровавым диктатором, это кукурузный початок. Все свои преступления и друзей троцкистов списал на Сталина.
Федор Ефименко
Все верно вы сказали,коротко и в самую суть.
Lira Tantabaeva
Карма- она справедливо работает. Мама хотела воспитать дочь без родословной, вот и получила то, что хотела.
Aleksandr Alekseev
Закономерно, что у потаскухи мамы выросло подобное отребье.
Alex Imen
Дефект воспитания и плохие гены от матери.
Людмила Баталова
Ужас на крыльях ночи. Автор увлёкся очернением Сталина и "не заметил" уродства этой дамы.
юра федулов
Кретинка!!!
Инга Ильченко
Обычная американка,не имеющая НИКАКОГО отношения ни к России,ни к Сталину. Забыть о ней
Сибиряк
В чём она критинка? Ты урод,а у неё другая жизнь. ОТКУДА ЖЕ ВЫ МУДАКИ ТАКИЕ БЕРЁТЕСЬ.
Сибиряк
Это вы уродина.
Геннадий Бирюков
Всевышний ее уберет. Не могут такие быть прямыми родственниками Сталина.
Яков1 Блюмкин
Гимн СССР много раз менялся. Сначала это был Интернационал. Потом Михалков написал текст. Сначала без Бога, но с Лениным и Сталиным. Потом без Бога и Сталина, но с Лениным. А потом вновь переписал, но уже с Богом, но без Ленина и Сталина. Учитесь!
Vlad Иванов
Правду говорит! Чего ей боятся!
Дед Воевода
Каких только тварей Запад не лепит к Сталину, чтобы его очернить. Но, увы! Как бы не старались внешние и внутренние враги русского народа и России, у них ничего не получится. Истинно русский народ вечно будет помнить и чтить своих Великих Народных Вождей - Ленина, Сталина и когорту пламенных революционеров-большевиков.
Яков1 Блюмкин
Вроде уже и Ленин не Ульянов, а Бланк. И все пламенные револционеры тоже... Неужели ветер опять поменял направление, флюгеры со скрипом повернулись обратно и надо снова переобуваться? Который раз? Не надоело еще?
Алексей
Природа на потомках Великих людей - отдыхает!
Алекс Вайс
Америка делает людей свободными. От всего, от памяти, морали, этики, совести. Поэтому каждый пятый сидит на Прозаке или других антидепрессантах. И в конце концов это просто красиво!
Андрей Равдин
Загнивание в чистом виде. Хотелось бы надеяться, что эта шваль хотя бы потомства не оставила!
Анатолий Селиванов
как сталин уничтожил через берию и других кровавых своих приспешников сотни тысяч народов СССР, так и его наследство отражено в реальной сегодняшней жизни - полной долбоебкой в пиндостане ..... каков дед и такая страна приютившая его отпрысков...........
Инга Ильченко
Откуда столько "экспертов"по периоду правления Сталина берется. И чем дальше,тем больше . Уже и писанина Солженицина про ахулиард репрессированных и убитых признана враньем. А "эксперты"все плодятся и плодятся. Все они знают "СОВЕРШЕННО ТОЧНО"
Яков1 Блюмкин
Кем писанина Солженицина признана враньем? Огласите весь список, пожалуйста. Только не пишите "всеми кроме дерьмократов и либерастов" или "большинством честных и умных людей". Так про всех написать можно.
Людмила людмила
А кто-то может назвать хотя бы одного потомка бывших великих,который был бы успешным?Вымирающий род-расплата за их жизнь.Не надо её осуждать.От неё ничего не зависело.Нынешним небожителям не мешало бы проанализировать эту закономерность.Расплачиваться будут их потомки и так же проклинать их.Карма.
Нина Синельникова
Очень коротко: автор му.ак
Евгений Алексеенко
Для дочери «вождя вождей» Светланы Аллилуевой, он был и оставался худшим тираном до самой смерти. Иметь такого человека в роду было сродни позору. И потому, свою дочь Аллилуева воспитала так, чтобы она вообще не помышляла об истинной родине Это не человек,а дерьмо! И носит же таких земля!
Яков1 Блюмкин
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы И Ленин нас вел, все преграды круша. Нас вырастил Сталин на верность народу, Чтоб дочка сего переехала в США.
Галина Назарова
автор - козлик рогатый

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