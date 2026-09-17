Конец добровольных планерок: за созвоны вне рабочих часов придется платить

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Трудовое право преподнесло работодателям новый финансовый вызов: теперь за привычку собирать сотрудников на так называемые летучки до официального начала дня придется платить по двойному тарифу.
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