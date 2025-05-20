"Важно продолжать движение вперед": Марат Хуснуллин провел совещание в Архангельской области

Вице-премьер Марат Хуснуллин провел совещание по вопросам социально-экономического развития регионаЗампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин 19 мая с рабочим визитом посетил Архангельскую область.
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