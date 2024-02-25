Эксперт Линин рассказал, как блогеры подставили наших бойцов в Авдеевке «Вести информационную войну должны профессионалы» И вновь о наболевшем: блогеры, именующие себя военкорами, и их преступная халатность ради хайпа.
И вновь о наболевшем: блогеры, именующие себя военкорами, и их преступная халатность ради хайпа
Комментарии
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кромчанин
Через два года выясняется, что никакой информационной политики и пропаганды в СВО нет. А ведь у министра обороны есть целый первый заместитель 0 действительный государственный советник 1 класса Цаликов, который отвечает за данное направление работы.
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4 час.
ИЛ
Игорь Лукьянов
Чтобы блогеры не публиковали свои "придумки" честная информация должна публиковаться Министерством обороны. Даже во время Великой отечественной войны Совинформбюро сообщало данные о наших потерях.
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3 час.
Быков Николай
А вы точно не лукавите о сообщении данных о потерях? Сдается мне, что это просто вранье с вашей стороны.
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47 мин.
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