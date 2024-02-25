И вновь о наболевшем: блогеры, именующие себя военкорами, и их преступная халатность ради хайпа

кромчанин Через два года выясняется, что никакой информационной политики и пропаганды в СВО нет. А ведь у министра обороны есть целый первый заместитель 0 действительный государственный советник 1 класса Цаликов, который отвечает за данное направление работы.

ИЛ Игорь Лукьянов Чтобы блогеры не публиковали свои "придумки" честная информация должна публиковаться Министерством обороны. Даже во время Великой отечественной войны Совинформбюро сообщало данные о наших потерях.