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И вновь о наболевшем: блогеры, именующие себя военкорами, и их преступная халатность ради хайпа

И вновь о наболевшем: блогеры, именующие себя военкорами, и их преступная халатность ради хайпа

Эксперт Линин рассказал, как блогеры подставили наших бойцов в Авдеевке «Вести информационную войну должны профессионалы» И вновь о наболевшем: блогеры, именующие себя военкорами, и их преступная халатность ради хайпа.

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Комментарии
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кромчанин
Через два года выясняется, что никакой информационной политики и пропаганды в СВО нет. А ведь у министра обороны есть целый первый заместитель 0 действительный государственный советник 1 класса Цаликов, который отвечает за данное направление работы.
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4 час.
ИЛ
Игорь Лукьянов
Чтобы блогеры не публиковали свои &quot;придумки&quot; честная информация должна публиковаться Министерством обороны. Даже во время Великой отечественной войны Совинформбюро сообщало данные о наших потерях.
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3 час.
Быков Николай
А вы точно не лукавите о сообщении данных о потерях? Сдается мне, что это просто вранье с вашей стороны.
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47 мин.

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