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Портреты героев Донбасса начали размещать на фасадах зданий в Новосибирске

Портреты героев Донбасса начали размещать на фасадах зданий в Новосибирске

Имена героев Донбасса родом из Новосибирской области увековечат на фасадах городских зданий. В честь военнослужащих создадут памятные муралы – это вид монументальной живописи, в котором смешаны черты традиционной фрески и современного стрит-арта.

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