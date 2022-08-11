Портреты героев Донбасса начали размещать на фасадах зданий в Новосибирске

Имена героев Донбасса родом из Новосибирской области увековечат на фасадах городских зданий. В честь военнослужащих создадут памятные муралы – это вид монументальной живописи, в котором смешаны черты традиционной фрески и современного стрит-арта.
Имена героев Донбасса родом из Новосибирской области увековечат на фасадах городских зданий. В честь военнослужащих создадут памятные муралы – это вид монументальной живописи, в котором смешаны черты традиционной фрески и современного стрит-арта.
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