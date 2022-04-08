Энтони Дэвис – о возможном обмене: «Это зависит не от меня. Не думаю, что «Лейкерс» что-то планируют»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оценил вероятность собственного обмена в межсезонье. «Это зависит не от меня.

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