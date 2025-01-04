22 фото о том, как цинично обманывают покупателей хитрые маркетологи

Кто из нас не попадался в ловушку маркетинговых трюков, когда привлекательная упаковка или обещание невероятного качества заставляли нас открыть кошелек? Наша новая подборка фото — это веселый и одновременно разочаровывающий рассказ о том, как хитрые маркетологи обманывают покупателей.